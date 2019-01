Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Garay è l'ultima idea di Fabio Paratici per rinforzare la retroguardia bianconera in caso di addio a Mehdi Benatia, che starebbe spingendo per lasciare subito la Vecchia Signora. La trattativa, rivela la redazione di RMC Sport, potrebbe essere facilitata da Jorge Mendes, in eccellenti rapporti con la Juventus e agente del centrale argentino ex Benfica e Zenit San Pietroburgo, attualmente in forza al Valencia, altro club molto vicino al superagente portoghese.