Juventus, contatto con l'Atletico Madrid: si punta allo sconto per Godin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe arrivato un sondaggio diretto da parte della Juventus per Diego Godin. Contatto con la dirigenza dell'Atletico Madrid per il trentaduenne centrale difensivo leader e capitano anche dell'Uruguay, in scadenza coi Colchoneros nell'estate del 2019. La Juve vorrebbe difatti uno sconto dalla clausola rescissoria di 20 milioni inserita nel contratto con gli spagnoli del centrale celeste.