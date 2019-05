Juventus, contatto con Pochettino. Ma la richiesta è di 20 mln all'anno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contatto tra la Juventus e Mauricio Pochettino. L'argentino, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, è diventato il grande nome per il possibile dopo-Allegri, anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni: "Al Tottenham dopo cinque anni si chiude un capitolo".

Porte aperte, ma richieste altissime - Pochettino ha già dato la sua disponibilità ad analizzare l'offerta della Juventus, chiedendo però uno stipendio da circa 20 milioni a stagione. Una cifra che lo renderebbe secondo solamente a Cristiano Ronaldo, tre volte tanto quella percepita attualmente da Allegri (7,5 milioni all'anno).

Riflessione Juve - In casa bianconera proseguono così le inevitabili riflessioni. L'idea Pochettino stuzzica non poco e, dinanzi alla suggestione di costruire un nuovo ciclo con lui in panchina, potrebbe anche essere dimenticata l'accusa dello stesso 'Poch' ad Agnelli di un anno fa: "Pressioni sull'arbitro negli ottavi di Champions". Intanto la situazione Allegri resta in stallo, proprio al presidente della Juventus spetterà l'ultima decisione.