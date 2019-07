Juventus, contatto telefonico tra Sarri e De Ligt

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riferito da Sky, procede spedito l'affare che dovrebbe portare Matthijs De Ligt dall'Ajax alla Juventus. Il giocatore è già pronto per l'avventura bianconera, tanto che nelle scorse ore avrebbe già avuto un contatto telefonico con il suo prossimo tecnico a Torino Maurizio Sarri. L'olandese ha chiamato l'allenatore non chiedendo garanzie sulla titolarità ma per capire le sue metodologie di gioco e allenamento mostrando grande entusiasmo e voglia di raggiungerlo al più presto. Sarri, dal canto suo, si è mostrato felice e impressionato dalla mentalità del ragazzo, dandogli appuntamento tra qualche giorno alla Continassa.