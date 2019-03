© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ritorno di Antonio Conte "non è più uno stravagante esercizio di fantasia". A sostenerlo è Tuttosport che spiega come, al fianco delle ipotesi Zidane e Guardiola, c'è un possibile ritorno per l'ex tecnico del Chelsea: avrebbe lo stesso ingaggio di Allegri, senza alzare quindi il budget. I contro sono altri: il brutto rapporto con Agnelli e la fama in Champions. Un indizio in più in questa direzione è la presenza di Andrea Pirlo come tesserato per i corsi da allenatore.