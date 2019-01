Juventus, continua il pressing per portare subito Ramsey a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono le valutazioni in casa Juventus circa l'arrivo immediato a Torino del centrocampista gallese Aaron Ramsey, calciatore in scadenza con l'Arsenal che ha già firmato coi bianconeri un contratto che entrerà in vigore dal 1° luglio.

Come riporta il quotidiano 'Tuttosport', il ds Fabio Paratici sta portando avanti i contatti per capire se c'è la possibilità di portare subito il calciatore in Italia. La prima offerta è già stata presentata e rispedita al mittente, con l'Arsenal che chiede poco meno di 20 milioni di euro per liberare subito il mediano classe '90. Ma le parti continuano a trattare per valutare la possibilità di trovare un punto d'incontro.