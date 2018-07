Juventus, continua il pressing su Darmian ma la concorrenza è alta

Il 2 luglio 2000 l'Italia subisce la più clamorosa delle beffe. A Rotterdam va in scena la finale degli Europei contro la Francia e la squadra di Dino Zoff, determinata a vendicare l'eliminazione dai Mondiali ad opera proprio dei transalpini, è protagonista di una grande partita:...

Empoli, in programma un incontro con la Sampdoria per Capezzi

Genoa, proseguono i contatti con il Napoli per Ciciretti

Parma, c'è l'accordo con Sepe: domani incontro con il Napoli per i dettagli

Inter, si punta a Eder Militao per gennaio ma il San Paolo non ci sta

Bellinazzo: "Milan, non sappiamo da chi arrivano i soldi dei paradisi fiscali"

Corsa a tre per il terzino messicano Layun: c'è anche il Milan

Buffon si racconta: "Ho dato tutto per la Juventus. Futuro? Vedremo"

Tavecchio: "Non andare ai Mondiali ha rovinato il nostro lavoro"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell’1 luglio

Prosegue la caccia della Juventus a Matteo Darmian . Secondo quanto riferisce Sky Sport , il difensore in uscita dal Manchester United sarebbe sempre un obiettivo dei bianconeri che dovranno però battere la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri infatti starebbero valutando l’ipotesi.

Numeri 10: chi vi sta piacendo di più in Russia?

