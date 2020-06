Juventus, continuano i colloqui per Arthur: il Barça dà un incentivo all'esodo?

Non sembra più un “no” secco, quello di Arthur nel passaggio dal Barcellona alla Juventus. Perché i due club non vogliono mandare in fumo una operazione da 70 milioni con ricca plusvalenza - spiega Tuttosport - e trattano a oltranza per arrivare al sì prima del 30 giugno. Nessuno si sbilancia ma è possibile che un incentivo all’esodo possa dare una mano, nonostante l’entourage smentisca un cambio di opinione e di rotta sul futuro. Possibile un nuovo confronto la prossima settimana, molto dipenderà dalla sfida contro il Maiorca di sabato sera, dove Arthur potrebbe restare in panchina.