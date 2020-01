© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Età media superiore ai 30 anni questa sera per la Juventus schierata da Maurizio Sarri contro la Roma. Da Cristiano Ronaldo a Bonucci, passando per Higuain e soprattutto Buffon: tanti giocatori con 30 anni e più in campo per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

