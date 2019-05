Juventus, controriscatto di Orsolini scontato. Poi possibile ricca cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è pronta ad un nuovo ricco incasso, grazie a Riccardo Orsolini: ceduto al Bologna in prestito oneroso, può essere riscattato dagli emiliani per 14 milioni, ma la Juventus ha già deciso di esercitare il controriscatto previsto nell'accordo coi felsinei aggiungendo ulteriori sei milioni. A quel punto, secondo gazzetta.it, potrebbero esserci due scenari: Paratici può trattenerlo e inserirlo nella rotazione della prossima stagione, ma molto più probabilmente lo rimetterà sul mercato per una cifra di 25-30 milioni. Il Milan è una delle squadre interessate ad aggiungerlo ai propri ranghi.