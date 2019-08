© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala ha conquistato tutti. Un "Inno alla Joya", come lo definisce La Stampa, cantato dai tifosi durante la festa bianconera a Villar Perosa . Il mondo juventino non vuole la cassione dell'argentino, che ha ripagato l'affetto con una bella doppietta. Tanti i cori dedicati al fantasista, che vuole riprendersi a Juventus e recitare la parte del protagonista. E anche Paratici, almeno a parole, sembra non aver intenzione di perderlo: "È un grande giocatore, per il momento non si muove nessun attaccante".