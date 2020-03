Juventus, Coronavirus anche sui conti: rischio perdite fino a 110 milioni

Banca IMI, nel report sul titolo della Juventus pubblicato ieri, prevede centodieci milioni di ricavi a rischio per il club bianconero a causa del coronavirus. E’ stato delineato un doppio scenario conseguente all’emergenza sanitaria che sta bloccando il mondo intero e, ovviamente, anche lo sport. Il migliore riguarda la possibile ricalendarizzazione delle restanti partite di serie A e delle coppe, in modo da portare a termine la stagione. In questo caso, secondo il report, "non si prevede un impatto materiale sui conti ma «soltanto una differente introduzione di ricavi e costi, probabilmente anche spostando alcune entrate sull’esercizio 2020-21".

Ma la fine del calcio giocato in questa stagione metterebbe a rischio ricavi per 110 milioni: 45 relativi ai diritti tv della serie A e della Champions, 40 di introiti da sponsorizzazioni e 20 da mancati incassi da ticketing. Il report ricorda come i conti del primo semestre 19-20 abbiano già evidenziato già una perdita di 50,3 milioni (rispetto all’utile di 7,5 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente) con ricavi in calo a 322,3 milioni (-2,4%) e costi in crescita a 260,9 milioni (+15%).