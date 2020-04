Juventus, Coronavirus e allenamenti: Ronaldo può tornare in Italia entro il weekend

Tra oggi e domani verrà fissata la data per il ritorno agli allenamenti delle squadre di Serie A e la Juventus, di conseguenza, diramerà le convocazioni, soprattutto per i giocatori che sono ancora all'estero. Cristiano Ronaldo, che ieri si è allenato a casa e non al campo del Nacional perché il Covid-19 è arrivato anche a Madeira, tornerà entro il weekend nel caso in cui la ripresa verrà fissata per il 4 maggio, mentre se il blocco dovesse essere prolungato resterebbe altri 10 giorni nella sua isola per poi tornare quando ci sarà la certezza della ripartenza. A riportarlo è Tuttosport.