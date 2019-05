Juventus, così Allegri ha comunicato l'addio ai suoi calciatori

Max Allegri e la Juventus si dicono addio. Così Antonio Barillà, firma del quotidiano La Stampa, ha svelato il modo in cui il tecnico ieri ha annunciato il divorzio dai bianconeri ai suoi calciatori. "Palestra. Piove sulla Continassa. Allegri abbraccia Barzagli e dice 'Facciamo un bell'allenamento, domenica dovremo far bene perché ci sarà l'addio di Andrea allo Stadium'. Pausa. 'E anche il mio...'. Cosi il tecnico della Juve ieri ha comunicato alla squadra che andrà via", il tweet del collega.



