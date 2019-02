Juventus, così è cambiato il ruolo di Nedved dopo l'addio di Marotta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola analizzare il ruolo nella Juventus di Pavel Nedved alla luce dell'addio di Giuseppe Marotta. Adesso il pallone d'oro ceco non è più solo il consigliere del presidente Andrea Agnelli sulle vicende tecniche, ma è vice-presidente del club a tutti gli effetti dopo anni di apprendistato. Nella nuova Juventus la sua posizione è diventata più pesante e importante, un aiuto per l'allenatore ma anche per Fabio Paratici con cui lavorerà a stretto contatto per la gestione della prima squadra e per il calciomercato.