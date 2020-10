Juventus, CR7 aspetta il tampone di martedì: l'obiettivo è tornare con il Barça

Cristiano Ronaldo non si è ancora negativizzato. L'ultimo tampone non ha dato l'esito sperato, anche se, qualora fosse stato negativo, non sarebbe comunque potuto scendere in campo contro il Verona per la mancanza della visita di idoneità. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il fuoriclasse portoghese aspetta il tampone più importante, quello di martedì, che potrebbe consentirgli di scendere in campo mercoledì sera contro il Barcellona dell'eterno rivale Leo Messi. Secondo il protocollo UEFA infatti, il club deve inviare sette giorni prima della partita la documentazione medica che attesti le buone condizioni di salute del giocatore. Poi è sufficiente essere negativo almeno 24 ore prima del match per poter rientrare nella lista dei convocati.