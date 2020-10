Juventus, CR7 e altri 6 lasciano la bolla per le Nazionali. Ma potevano partire?

La Gazzetta dello Sport si interroga sulle situazioni dei giocatori della Juventus che hanno lasciato la bolla creata al J Hotel per raggiungere i ritiri delle proprie nazionali. I calciatori in questione sono Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffon, ovvero coloro che hanno lasciato il ritiro nella giornata di ieri. La Juventus giù domenica aveva comunicato alla Asl competente che alcuni giocatori avrebbero potuto lasciare il ritiro, di contro la stessa Asl ha risposto che questi avrebbero dovuto rispettare l'isolamento fiduciario che prevede l'obbligo di restare a casa senza avere contatti con l'esterno. Alcuni di questi giocatori hanno però lasciato l'Italia, dopo aver ricevuto un documento ufficiale dalle rispettive federazioni.

A questo punto, spiega il quotidiano, resta da capire se quel documento abbia valenza come autorizzazione o se i giocatori abbiano violato "un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di igiene", come previsto dall'articolo 650 del codice penale.