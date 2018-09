Juventus, CR7 e la squalifica: il club può fare ricorso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'espulsione rimediata contro il Valencia, Cristiano Ronaldo rischia da una a tre giornate di squalifica in Champions League. Tuttavia come spiega Sky Sport la Juventus potrà fare ricorso ad ogni decisione della UEFA avvalendosi di immagini e prove tv. Pertanto La Juventus potrebbe fare ricorso sulla base degli articoli 50 e 9 del Codice europeo che, combinati, prevedono che si possa fare appello contro le conseguenze disciplinari di un "chiaro errore" (obvious error) dell'arbitro dato che si tratta di un rosso diretto. Intanto in queste ore la UEFA sta studiando attentamente il referto dell'arbitro Brych.