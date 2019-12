Juventus, CR7: "In modo naturale. Così è nata l'esultanza del siuuu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho iniziato a dirlo quand'ero al Real Madrid. Quando vincevamo tutti dicevano 'siuuu!'. Ho iniziato a dirlo, non so bene perché. Mi è venuto naturale". Così Cristiano Ronaldo, ospite di Linea Diletta, su DAZN, ha spiegato l'origine dell'esultanza resa famosa durante la cerimonia d'assegnazione dell'ultimo Pallone d'Oro vinto dal lusitano:"Mi ricordo il precampionato a Los Angeles: giocammo contro il Chelsea, io segnai un goal e feci questo (mima il gesto dell'esultanza, ndr). La gente mi chiese: perché lo hai fatto? Non lo so. Lo feci, mi girai, ma con naturalezza, perché dico sempre che le cose migliori accadono in maniera naturale".