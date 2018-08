Juventus, CR7 la carta in più sul mercato: sei giovani talenti nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La presenza di Cristiano Ronaldo nell'organico di Massimiliano Allegri sarà una carta in più nel mazzo di Fabio Paratici e Beppe Marotta per le prossime sessioni di mercato. A riferirlo è Tuttosport, che spiega come ci sia una generazione di nuovi talenti che sposerebbero volentieri la causa bianconera per la gioia di giocare con un mito come il fenomeno portoghese. Nella lista sono citati i nomi di Matthijs de Ligt (19) dell'Ajax, Christian Pulisic (19) del Borussia Dortmund, Trincao (18) del Braga e Leao (19) del Lille, fino ad arrivare a Federico Chiesa e Sergej Milinkovic-Savic.