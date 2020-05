Juventus, CR7 per ora non torna. Il suo aereo privato è bloccato a Funchal

vedi letture

Cristiano Ronaldo attende di poter rientrare a Torino, dove dovrà osservare la nuova quarantena prima di poter tornare ad allenarsi con la Juventus. Per il momento però l'asso portoghese è bloccato nella sua Madeira, impossibilitato a prendere il volo. Come sottolineato anche dal Diario de Noticias de Madeira, infatti, il velivolo privato di CR7 è fermo in aeroporto a Funchal, dopo aver già avuto problemi a partire a Madrid, parcheggiato in attesa che vengano concessi i permessi dalle autorità locali.