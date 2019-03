Juventus, CR7: "Siamo fiduciosi, possiamo vivere una notte speciale"

Fonte: Juventus.com

«Queste sono le grandi notti, quelle fantastiche: le notti di Champions League».

C’è tutta la grinta, la carica e il carisma di Cristiano Ronaldo, in questa frase. Un CR7 che, come ha spiegato ai microfoni di Juventus Tv, non vede l’ora di scendere in campo: «La squadra è fiduciosa di fare una grande partita e lo sono anche io: possiamo davvero vivere una notte speciale, sia sul terreno di gioco che sugli spalti».

Ronaldo conosce molto bene l’Atletico, avendolo affrontato molte volte: «E’ una squadra forte, lo sanno tutti: difende bene, non prende rischi e difende contrattaccando, ma noi siamo pronti, vogliamo fare qualsiasi cosa per batterli. I dettagli faranno la differenza, ma noi vogliamo passare il turno e andare ai quarti di finale. Il calcio, d’altronde, è così: nessuno si aspettava di perdere all’andata, ma tutto può succedere, e noi vogliamo dare una grande risposta nella nostra casa, davanti al nostro pubblico».

Aggiunge, Cristiano: «Stiamo facendo una ottima stagione e abbiamo adesso due obiettivi: il Campionato e la Champions League. Non ho segreti nascosti, se non ladedizione per il calcio. Mi diverto, amo questo sport qui in Italia come ho fatto in Spagna e Inghilterra, per me è un piacere segnare gol e aiutare la mia squadra a vincere: sono felice».

Tornando a martedì, l’appello di Cristiano è di quelli senza giri di parole: «Ai tifosi dico: pensiamo positivo, crediamoci. E’ possibile, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, rendete lo stadio fantastico, e noi cercheremo di fare il massimo sul campo. Get ready to comeback!»