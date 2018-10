Juventus, CR7: "Spero che sia un Clasico felice per il Real Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nove anni al Real Madrid non si dimenticano. Dopo la doppietta rifilata all'Empoli ieri, Cristiano Ronaldo per un attimo allontana il pensiero dalla Juventus e torna in Spagna con la mente. Oggi c'è il Clasico, il primo senza di lui e senza Lionel Messi tra le fila del Barcellona. Il fenomeno portoghese ne ha parlato ad As con una breve dichiarazione: "Rispetto tanto il Barcellona, ma porto il Real Madrid nel cuore. Per questo spero che sia un Clásico felice per il Real".