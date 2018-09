Juventus, CR7 su Instagram: "Altra grande vittoria, avanti così"

CRISI ROMA, RITIRO E DI FRANCESCO HA TEMPO FINO AL DERBY. KARSDORP PUÒ LASCIARE I GIALLOROSSI. FIORENTINA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA. MILAN, LEONARDO SUONA LA CARICA: “TORNIAMO SQUADRA DOMINANTE” - Suona l’allarme in casa Roma. La sconfitta contro il Bologna, unita ad altre prestazioni...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre

Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Berisha

Juve, Allegri lavora all'intesa CR7-Dybala: stasera in campo entrambi

Milan, Cutrone non recupera: il problema alla caviglia lo tiene fuori

Milan, Caldara out con l'Atalanta. Ma era già destinato alla panchina

Atalanta, Gomez dinanzi al tabù Milan: un solo gol in 11 precedenti

Atalanta, riecco Pasalic: chance dal 1' contro il suo ex Milan

Amelia: "Gattuso come Gasperini, nello spogliatoio si fanno rispettare"

Samp, ripresa immediata: palestra e piscina per Caprari e Kownacki

CR7 a caccia di gol: più tiri in campionato di tutto il Frosinone

Padova, Clemenza: "Contento per il gol. Ottenuto un buon punto"

Rizzoli sul VAR: "Gol DiFra regolare. Ilicic? Con la SPAL non era rigore"

