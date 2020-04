Juventus, CR7 su Instagram: "Sosteniamoci a vicenda. Facciamo tutto il possibile per aiutare"

vedi letture

Messaggio su Instagram rivolto all’unità e alla sicurezza in questo momento di emergenza sanitaria globale da parte di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus e della Nazionale portoghese. “In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda - scrive CR7 in un post dove compare con una mascherina di protezione con la bandiera portoghese e quella italiana -. Facciamo tutti il possibile per aiutare”.