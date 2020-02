vedi letture

Juventus, CR7 su Instagram: "Partita dura. Ora il supporto dei tifosi per arrivare in finale"

Post di Cristiano Ronaldo al termine della partita contro il Milan. Pari acciuffato in extremis proprio dal portoghese su calcio di rigore, procurato e trasformato: "Partita dura ma siamo rimasti compatti come squadre e adesso abbiamo il ritorno in casa, col supporto dei nostri tifosi, per raggiungere la finale di Coppa Italia".