Juventus, CR7 torna al gol. AS: "Cristiano si sblocca con una doppietta"

La doppietta di Cristiano Ronaldo è stata ampiamente commentata anche in Spagna e il quotidiano AS ha titolato così i primi gol italiani del portoghese: "Cristiano è tornato. Dopo tre gare senza segnare si è sbloccato con una doppietta. Lo aveva detto Max Allegri alla vigilia e come spesso accade ci ha preso":