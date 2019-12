© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via alla missione Lazio. La Juve riprende oggi ad allenarsi dopo il lunedì di riposo, e la priorità alla Continassa riguarda Ronaldo: ritrovata la resistenza - sottolinea il Corriere dello Sport nella sua analisi sulla situazione bianconera - il fenomeno svolgerà un programma specifico per riacquistare la brillantezza che al momento manca e che non permette al suo motore di girare al massimo.