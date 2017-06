Juventus, cresce l'idea Lemar. Sfida all'Arsenal e pronti 30 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è in pressing su Thomas Lemar del Monaco, spiega oggi Tuttosport. Per Douglas Costa è frenata per la questione extracomunitario e per questo, oltre Federico Bernardeschi, piace l'esterno del club del Principato. Marotta prepara 30 milioni: l'Arsenal è in prima fila ma se Alexis Sanchez non lascia Londra, ecco che la Juve torna avanti.