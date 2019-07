© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Piccini (26), esterno del Valencia, è intervenuto ai microfoni di Plaza Deportiva. Tra i tanti temi spazio anche alle voci di mercato: "Interesse della Juventus? No, sinceramente nessuno di loro mi ha cercato. Qui sono felice e mi piace vivere a Valencia, mi piace questa città. In questo momento non lascerò il Valencia per la Juventus".