Juventus, Cristiano Ronaldo + 10: Sarri riparte dalla sua unica certezza

La Juventus della ripartenza sarà composta da 10 giocatori più Cristiano Ronaldo. Al di là delle rotazioni, il portoghese scenderà in campo come unico indispensabile per il gioco di Sarri, un po' perché è il più forte dell'intero campionato un po' perché non ha alternative alle sue caratteristiche così uniche. E' chiaro che non potrà giocarle tutte, ma sarà lui stesso a chiedere a Sarri di rifiatare, con l'ambizione mai nascosta di giocare più possibile per inseguire tutti i record a disposizione. A riportarlo è Il Corriere di Torino.