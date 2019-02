© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Juventus-Parma 3-3 il calciatore bianconero Cristiano Ronaldo: “Abbiamo controllato tutta la partita, il Parma non ha fatto niente, speculando su alcuni nostri errori. Abbiamo fatto molto bene, dispiace perché il Parma non ha meritato per niente. Non si può vincere sempre, bisogna stare tranquilli. La squadra sta migliorando e oggi ha risposto molto bene. Abbiamo 9 punti di vantaggio e dobbiamo stare tranquilli. Come stiamo? Io sto migliorando sempre, nelle ultime due gare non ero al meglio, ma adesso sto tornando al top”.