Juventus, Cristiano Ronaldo atteso dal club in Italia entro il 4 maggio

Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi e a correre per farsi trovare pronto per quando la Juventus dovrà tornare in campo, ma nel frattempo non è ancora rientrato in Italia come qualcuno aveva vociferato nella giornata di ieri. Il campione portoghese continua a vivere la quotidianità intorno agli affetti più cari a Funchal con i bianconeri che però lo aspettano a Torino entro il 4 maggio, ovvero quando i giocatori potranno riprendere la preparazione. Anche se solo singolarmente e non tutti insieme. A riportarlo è ìil Corriere di Torino.