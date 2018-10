Juventus, Cristiano Ronaldo: avvocato scrive alla Procura

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Pescara, ag. Machin: "Vicino il rinnovo. Il prossimo anno andrà in A"

Palermo, differenziato per Lo Faso. Terapie per Chochev

Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

Cittadella, Drudi: "In B c'è qualità, voglio approfittare di questa chance"

Ag. Djuric: "Salernitana può fare bene, finora poche chance per segnare"

Salernitana, ds Fabiani: "Lotito sempre in ballo, non capisco il motivo"

Venezia, Tacopina: "Vecchi, colpe non solo sue. Serviva nuova rotta"

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - L'avvocato di Kathryn Mayorga, l'ex modella americana che accusa Cristiano Ronaldo di abusi sessuali, ha inviato i documenti del caso alla Procura portoghese, nonché all'ordine degli avvocati e alla polizia municipale di Lisbona. Lo sostiene Correio da Manha, il giornale portoghese particolarmente attento alla vicenda che coinvolge il forte attaccante portoghese, amatissimo nel suo Paese. Il giornale riferisce di una mail del legale, l'avvocato Leslie Stovall, in cui afferma di aver inviato i documenti a 18 forze dell'ordine di diversi Paesi. Nella mail si chiede di verificare se l'attaccante ha violato qualsiasi legge in vigore sulla base delle informazioni contenute nei documenti di Football Leaks. La mail è stata spedita dopo che i legali del giocatore hanno accusato i documenti sino ad ora pubblicati di essere falsi.

