Juventus, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere a Torino già da oggi. Poi la quarantena

Cristiano Ronaldo dovrebbe sbarcare a Torino già nelle prossime ore. CR7 ha programmato per oggi il suo rientro in Italia, ma muovendosi con l’aereo privato può cambiare idea abbastanza liberamente e anche all’ultimo minuto. Dopo quasi due mesi, il portoghese si ripresenterà al via in buona condizione, visto che Ronaldo, oltre a lavorare nella palestra super attrezzata della sua abitazione a Funchal, per diversi giorni ha sudato anche in campo. Per i prossimi quattordici giorni dovrà rispettare il periodo di quarantena, e già questo è un primo passo importante, sottolinea Tuttosport. Di fatto, decreti governativi permettendo, significherebbe che l’ex Real Madrid già dal 15 maggio potrebbe presentarsi alla Continassa per le sedute singole. Dal punto di vista societario, la Juventus ufficialmente si è limitata a preallertare (e non convocare) i giocatori all’estero, in attesa di novità dal Governo per l'effettiva ripresa.