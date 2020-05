Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato: "Pazienza e coerenza per superare le difficoltà"

"Quando diventeremo pazienti e coerenti, incontreremo il modo di superare le difficoltà". Con queste parole sui social e una foto che lo ritrae sorridente, Cristiano Ronaldo ha commentato la ripresa degli allenamenti con la Juventus. L'asso portoghese, infatti, nella giornata di oggi ha svolto la sua prima giornata di allenamento alla Continassa, dopo il termine delle due settimane di quarantena a seguito del rientro da Madeira.



When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️💪🏻#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2020