Juventus, Cristiano Ronaldo: "Il gol più bello? L'ultimo e il prossimo"

Cristiano Ronaldo ha parlato in un'intervista concessa al canale Youtube del sito soccer.com: "Ci sono tanti grandi giocatori con cui mi sarebbe piaciuto giocare, ma se devo sceglierne uno, allora dico un mio connazionale che purtroppo non c'è più. Dico Eusebio, uno dei simboli del Portogallo, una persona incredibile, un esempio per tutti noi, sarebbe stato bello giocare con lui in nazionale - ha detto il fuoriclasse bianconero -. Il gol più bello della mia carriera? Difficile sceglierne uno, ne ho fatti circa 700, opto per la risposta più semplice e dico l'ultimo e il prossimo, perche' per me tutti i gol sono importanti. Il mio "Siiuuu" dopo ogni gol? E' nato in maniera naturale, eravamo negli States, giocavamo contro il Chelsea, ho segnato, ho fatto un salto e ho urlato quel "Siuuu", da allora ho continuato a farlo anche perche' quando incontro i tifosi mi ripetono quell'urlo".