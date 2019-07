Juventus, Cristiano Ronaldo: "Inter squadra fantastica, Conte un grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha parlato al termine della sfida vinta ai rigori dalla Juventus contro l'Inter. "È un piacere per me - spiega il portoghese a SportItalia - i cinesi sono fantastici, hanno supportato me e la Juventus, è emozionante. L'Inter ha una squadra fantastica, un grande allenatore, è bello competere contro i migliori, è un piacere giocare queste gare. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo".