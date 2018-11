Juventus, Cristiano Ronaldo: "Nessun allarmismo, siamo sempre primi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha commentato ai microfoni di Uefa.com la sconfitta patita dalla sua Juventus in Champions League contro il Manchester United, match in cui ha realizzato il primo gol stagionale nella massima competizione europea: “Sì è stato un gol fantastico dopo un passaggio molto bello, ma non è bastato. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol in Champions League con la Juventus, siamo in ottima forma. Siamo primi nel girone, quindi non dobbiamo creare allarmismi. La squadra sta facendo bene sia in campionato che in Champions League, continueremo a lavorare duramente per poter arrivare il più lontano possibile”.