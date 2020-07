Juventus, Cristiano Ronaldo: "Non era il risultato che volevamo. Continuiamo a lavorare"

Cristiano Ronaldo è andato a segno anche contro il Milan, ma la sua rete non è bastata per portare alla vittoria i bianconeri, rimontati fino alla sconfitta subita per 4-2. Il fenomeno portoghese ha affidato a Instagram un messaggio dopo il ko: "Non era il risultato che volevamo ma ora testa alta e continuiamo a lavorare".