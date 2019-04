© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna in campo dopo quattro mesi, il giocatore della Juventus Juan Cuadrado ha commentato su Instagram così la sconfitta rimediata contro la SPAL: "Non era il risultato che volevamo, ma grazie a Dio sono tornato a giocare di nuovo dopo tanto tempo, ora continuerà a lavorare per tornare al 100%".