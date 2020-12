Juventus, Cuadrado chiede scusa ai compagni: "Partita da dimenticare. Sono dispiaciuto"

Juan Cuadrado è uno dei protagonisti in negativo della sconfitta subita dalla Juventus in casa contro la Fiorentina per 3-0. Espulso all'inizio del match per un brutto fallo su Castrovilli, ha scritto un post su Instagram per esprimere tutta la propria delusione e per chiedere scusa per il cartellino rosso che ha messo in difficoltà i compagni: "Quando fai questa professione, ci sono partite da dimenticare e ieri era una di queste. Sono molto dispiaciuto di aver lasciato i miei compagni con 10 uomini e di aver perso la partita, ma con tutta la fede e la fiducia che domani andrà meglio". Il suo ex compagno Douglas Costa, gli ha risposto sotto al post scrivendo: "Partita per imparare, fratello" sottolineando che da qui, i bianconeri, dovranno comunque provare a ripartire forte per raggiungere gli obiettivi del club.