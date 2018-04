Juventus, Cuadrado: "Contento di gol e vittoria. Terzino? Devo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Inter, il giocatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sono molto contento per il gol e per il risultato, la Juve ha sempre questo carattere, fino alla fine diamo sempre il massimo e ci siamo presi una bella soddisfazione".

Volata finale?

"Per noi è molto importante però dipende tutto da noi, abbiamo un punto di vantaggio che ora sono quattro e pensare a gara dopo gara per cercare di vincere".

Ti senti l'uomo dei gol pesanti?

"No no, sono molto contento di aver segnato dei bei gol molto pesanti, sono contento di aver aiutato la mia squadra e che abbiamo vinto".

Ruolo di terzino?

"C'è ancora tanto da migliorare, era tanto tempo che non giocavo lì ma avevo forza, ero sicuro, con Perisic come avversario è stato pesante, qualche volta l'ho fermato e sono contento di come ho giocato".