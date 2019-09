Juventus, Cuadrado dopo il gol: "Non pensavo neanche di giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado, tra i protagonisti della Juventus nel 2-2 di Champions League contro l'Atletico Madrid, ha parlato a JTV sottolineando - tra le altre cose - l'importanza del suo gol che ha sbloccato la gara: "Sono molto contento perché era la prima partita da titolare. Poi non pensavo di giocare, quindi per me è stata una sorpresa e sono molto felice perché ho cercato di fare quello che mi ha chiesto lui, al meglio per la squadra. La mia capacità di fare più ruoli? Sicuramente quando sei nella zona bassa hai più visibilità, puoi arrivare con sorpresa; stando nella parte alta è più complicato perché ricevi sempre la palla di schiena, sempre con gli uomini addosso, però è un ruolo che conosco abbastanza bene, ho giocato quasi sempre lì e io sono sempre a disposizione del mister per dare sempre il meglio per la squadra".