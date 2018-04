Juventus, Cuadrado: "Era difficile fronteggiare Perisic, grande risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Juan Cuadrado, ala della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter. "Dopo tanto tempo che non giocavo terzino potevo dare un pò di più, in questa settimana ho lavorato molto anche se era difficile contro Perisic. Quando gioco dietro il primo pensiero è difendere, ho cercato di rimanere concentrato poi lanciandomi in avanti in fase offensiva. Sono contento perchè la squadra ha fatto risultato. Ci ho sempre creduto fino alla fine come sempre, il pareggio ci ha dato la carica in più per vincerla".