Juventus, Cuadrado: "Felice della permanenza di Allegri"

Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, ha parlato a margine della sfida amichevole tra Egitto e Colombia. La Gazzetta dello Sport riporta stamane le sue parole: "Come sto? Tutto ok, sto bene adesso. La pubalgia? Ho ancora qualche dolorino a volte ma è veramente tutto a posto. Se spero che Pipita resti alla Juve? Lo spero davvero, è un grande campione. Allegri? Sono contento che resti con noi, è un grande allenatore, con lui c’è un bel rapporto e abbiamo sempre vinto insieme. Arias? Santiago è bravo ma del mercato della Juve non devo parlarne io. Qui si parla solo di Colombia".