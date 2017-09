Juventus, Cuadrado: "Felice di esser rimasto. Felici per la prestazione"

L'esterno colombiano analizza la vittoria con la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado, esterno bianconero, parla della vittoria contro la sua ex squadra per 1-0 grazie alla rete di Mandzukic. Queste le sue parole a Premium Sport: "Partita difficile per il modo di giocare la palla da parte della Fiorentina, dobbiamo essere contenti della nostra prestazione. Abbiamo creato tanto, ma alla fine è entrata l'occasione che serviva. La stanchezza ci sta, ora dovremo riposarci per la prossima. Higuain? Lui non è triste. Ci sono momenti in cui giochi meno bene, ma è molto tranquillo. Sappiamo che è fortissimo e siamo sicuri che si riprenderà e farà tantissimi gol. Permanenza alla Juventus? Non ho mai pensato di andare via e sono felice di esser rimasto qui in questa squadra che mi ha dato fiducia. Sono molto contento delle prestazioni, ma devo tenere duro perchè non c'è solo Douglas Costa, ma anche Bernardeschi. Loro vogliono dimostrare di voler giocare e io devo continuare così".