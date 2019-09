Juventus, Cuadrado ha conquistato Sarri. Adesso vuole il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il colombiano Juan Cuadrado ha conquistato anche Sarri: adattato anche come laterale nelle ultime gare e sempre positivo, adesso il 31enne colombiano vuole convincere la Juve a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Sportmediaset evidenzia come l'ex Fiorentina sia diventato rapidamente un insostituibile per il tecnico dopo l'infortunio di Douglas Costa e grazie al gol di Madrid ha anche dimostrato di poter essere un'arma importante per la fase offensiva di Ronaldo e compagni.