Juventus, Cuadrado: "Lavoro per una possibilità: c'è sana competizione"

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a JTV dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia: "Sono molto contento per la partita che ha fatto la squadra, abbiamo sofferto un pochettino all'inizio, però siamo usciti nel secondo tempo con quella voglia di fare risultato e alla fine l'abbiamo fatto anche giocando molto meglio nella fase del palleggio. Penso che la squadra abbia fatto meglio delle altre partite".

Il Brescia è una squadra molto organizzata, non era facile vincere.

"Sì, al Brescia facciamo i complimenti perché è veramente una squadra che gioca molto bene, sicuramente lotteranno per essere nei posti più privilegiati. Noi dobbiamo cercare di lavorare ogni giorno per migliorare".

Qual è il segreto del suo stato di forma?

"Tutti i giorni mi alleno con quella voglia perché abbiamo una sana competizione. Io cerco in ogni allenamento, in ogni partita, di sfruttare al meglio le opportunità che mi dà il mister. Il mio compito è rendere le sue scelte più difficili, quindi cerco sempre di allenarmi per avere una possibilità".

Cosa vi ha detto Sarri nell'intervallo?

"Di essere tranquilli, di continuare a fare il gioco che stavamo facendo, cercare di creare gli spazi attraverso il palleggio perché lo stavamo facendo molto bene. Abbiamo creduto in questo e abbiamo lottato fino alla fine e alla fine abbiamo fatto risultato".