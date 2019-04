Juventus, Cuadrado: "Non è il risultato che volevamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornato in campo dopo oltre quattro mesi, Juan Cuadrado quest'oggi contro la SPAL - nella gara persa 2-1 dalla Juventus - è stato protagonista di una prestazione discreta. Impiegato da mezzala, il calciatore colombiano ha giocato tutta la partita e ha rimediato un cartellino giallo al 38esimo.

"Non è il risultato che volevamo" - Al termine del match, Cuadrado ha commentato la partita dicendo la sua sul match: "Non è stato il risultato che volevamo. Sono grato a Dio per essere tornato in campo. Adesso devo continuare a lavorare per tornare al 100%", ha scritto in un post.

Non è in lista Champions - Il reinserimento di Cuadrado nel gruppo dopo il brutto infortunio al menisco proseguirà solo in Serie A. A causa di questo grave ko rimediato a dicembre, infatti, l'ex Chelsea non è stato nemmeno inserito da Massimiliano Allegri nella lista Champions per la seconda parte di stagione.